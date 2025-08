La Chiesa Anglicana celebra 15o anni | messe in inglese ad agosto

La Chiesa Anglicana Holy Cross celebra 150 anni e sarà aperta per le funzioni tutte le domeniche di agosto. Le funzioni che iniziano alle 10.30 e terminano alle 11.45 con un piccolo rinfresco saranno in inglese e saranno svolte da don Gerry Dillon dalla Scozia, sacerdote sostituto per il mese di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Con la giustizia in testa”: la presentazione del libro di Simonetta Agnello Hornby nella Chiesa anglicana - Simonetta Agnello Hornby prende le mosse dalla domanda più semplice, più diretta, che ci poniamo quotidianamente, “quello che sto facendo è giusto o sbagliato?”.

Scandali sessuali in Chiesa anglicana, nuove accuse di pedofilia - Si allargano le indagini "storiche" su uno dei casi più clamorosi di denunce di pedofilia a scoppio ritardato in seno alla gerarchia anglicana nel Regno Unito.

Santa messa in italiano alla chiesa anglicana Holy Cross a Palermo - Appuntamento alla santa messa in italiano, che sarà celebrata dalla Reverenda Joanna Criscenti: data fissata al sabato 19 luglio alle ore 19.

Abusi, la Chiesa Anglicana stanzia 150 milioni di sterline per risarcire le vittime: il piano dovrà essere vistato da Re Carlo - Dopo una fase di studio durata quasi quattro anni, la Chiesa Anglicana d'Inghilterra ha approvato un articolato programma che, tra l'altro, prevede lo stanziamento di un fondo di 150 ... Scrive msn.com

Scandali sessuali in Chiesa anglicana, nuove accuse di pedofilia - Nel caso di Peirce, la Bbc sottolinea come le prime segnalazioni sui suoi comportamenti fossero arrivati sui tavoli dei vertici della Chiesa locale fin dal 1986, 13 anni prima della sua nomina a ... Come scrive ansa.it