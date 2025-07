La ceramica come scambio culturale fra Cina e Italia

"Castellamonte è un centro di ceramica di antichissima produzione molto particolare che va dalla ceramica artigianale al restauro della ceramica, ma anche la ceramica artistica, il design e la didattica. Abbiamo due punti di forza che ci contraddistinguono: la ceramica e l'uso della tecnologia. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ceramica - scambio - culturale - cina

Nasce un programma di residenze artistiche tra Faenza e Jingdezhen: domenica 1 giugno la firma ufficiale in Municipio; Numeri da record per il concorso di ceramica Mediterraneo; Grottaglie, il Concorso di Ceramica.

Studenti Federico II selezionati per viaggio scambio in Cina - C'è anche una rappresentanza degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico tra i 100 universitari, selezionati in 22 Atenei italiani, per partecipare al programma Young Envoys ... Da ansa.it

Shanghai crea una zona di libero scambio all’interno della Cina - Dando vita a un tipo di area di libero scambio inedita, che abbatterà tariffe e cavilli burocratici sostituendoli con agevolazioni fiscali e incentivi di altro tipo all’interno di un unico paese. Lo riporta panorama.it