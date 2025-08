La cena non è pronta? Poi il veleno e i colpi d’ascia | Alessandro ucciso così da madre e fidanzata

Un bidone nascosto in casa, i resti del corpo coperti dalla calce viva per tentare di attenuare l’odore della decomposizione. È stato questo il ritrovamento shock dei carabinieri di Gemona del Friuli, dopo una chiamata al numero unico di emergenza. A guidarli al contenitore sono state proprio le due donne che hanno confessato l’ omicidio di Alessandro Venier, 35 anni: la madre, Lorena Venier, 62 anni, e la compagna, la 31enne colombiana Marylin Castro Monsalvo. Le due donne si sono autoaccusate del delitto, ma i contorni della vicenda restano ancora oscuri. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dei servizi sociali: la figlia della coppia, una bambina di sei mesi, è già stata affidata a una struttura protetta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La cena non è pronta?”. Poi il veleno e i colpi d’ascia: Alessandro ucciso così da madre e fidanzata

