La carestia calcolata | a Gaza la fame è un’arma

L’idea di “mettere i palestinesi a dieta” non è una provocazione, ma una strategia pianificata. Lo diceva giĂ nel 2006 un consigliere dell’allora premier israeliano Ehud Olmert, e oggi lo confermano i numeri ufficiali. Secondo i dati riportati dal Guardian il 31 luglio 2025, Israele ha calcolato scientificamente quanto cibo serve per tenere in vita la popolazione di Gaza. Poi ha smesso di fornirlo. Tra marzo e giugno, Israele ha fatto entrare nella Striscia solo 56.000 tonnellate di cibo, a fronte di un fabbisogno minimo mensile di 62.000. Nello stesso periodo, il mondo ha assistito — impotente e complice — alla trasformazione della fame in carestia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La carestia calcolata: a Gaza la fame è un’arma

In questa notizia si parla di: gaza - carestia - calcolata - fame

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

Dopo mesi di guerra e il blocco degli aiuti umanitari Gaza è a rischio critico di carestia - Gaza è il territorio più colpito al mondo dall'insicurezza alimentare: la fame estrema minaccia oltre un milione di persone dopo 19 mesi di guerra e il taglio degli aiuti internazionali.

L'Onu lancia allarme: Gaza è sull'orlo della carestia - Gaza, 14 mag. (askanews) - Mancano cibo, acqua e medicinali da più di 10 settimane, Gaza è sull'orlo della carestia, e il mondo sta finendo il tempo a disposizione per agire.

Sessantamila morti. Sessantamila. Lo scriviamo tutto in lettere, perché è così che si contano i crimini storici: con parole che restano. La fame – che... Vai su Facebook

“Gaza affamata da Israele in maniera calcolata”: l’inchiesta del Guardian…; La matematica della carestia: così Israele sta scientificamente affamando i palestinesi; L'Oms: A Gaza la fame uccide come le bombe - Tajani:Bisogna convincere Netanyahu a concludere questa stagione di guerra e arrivare a un cessate il fuoco.

“Gaza affamata da Israele in maniera calcolata”: l’inchiesta del Guardian sull’afflusso di aiuti alimentari nella Striscia - In quattro mesi distribuito un quarto del fabbisogno alimentare minimo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Così Israele affama deliberatamente Gaza: una carestia calcolata come arma di guerra - I palestinesi non possono lasciare il territorio, la guerra ha distrutto l’agricoltura e Israele ha vietato la pesca: ... Si legge su globalist.it