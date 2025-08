La campionessa abruzzese di apnea Ilenia Colanero in partenza con la nazionale per la Cina

La campionessa abruzzese di apnea Ilenia Colanero è pronta a partire per la Cina con la Nazionale italiana di apnea paralimpica.Concentrazione, determinazione e tanta emozione negli ultimi allenamenti in vasca a Lanciano per la plurimedagliata campionessa che, dal 7 al 13 agosto prossimi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: campionessa - apnea - abruzzese - ilenia

La campionessa abruzzese di apnea Ilenia Colanero in partenza con la nazionale per la Cina; Ilenia Colanero non smette di stupire: campionessa di apnea, è convocata nella Nazionale di Paraciclismo; Ilenia Colanero è la prima azzurra paralimpica qualificata ai World Games in Cina.

WORLD GAMES: LA CAMPIONESSA ABRUZZESE DI APNEA ILENIA COLANERO IN PARTENZA PER LA CINA CON NAZIONALE - LANCIANO – Concentrazione, determinazione e tanta emozione negli ultimi allenamenti in vasca, a Lanciano (Chieti), per la plurimedagliata campionessa Ilenia Colanero, atleta abruzzese della Nazionale ... Segnala abruzzoweb.it

Blue Forum premia la campionessa paralimpica di apnea: "In acqua puoi fare cose che non immagini" - L'appuntamento vuole "creare valore" e premia Ilenia Colanero, 13 record del mondo di apnea per disabili e prima azzurra paralimpica qualificata ai World Games in Cina, esempio di forza, determinazion ... msn.com scrive