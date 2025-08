La Caduta degli Dei | Knightfall

A differenza degli eroi Marvel, che ricordiamo rappresentare maggiormente l’uomo comune anche nei problemi extra-maschera, generalmente i supereroi dell’universo DC ci sono sempre stati presentati come divinità . Essere superiori che combattono per il bene del genere umano, anche pronti a camminare tra il popolo ma posizionati ad un livello comunque più alto. Salvatori, protettori, martiri; che si stia parlando di Superman, Wonder Woman o Batman e Freccia Verde, l’aura divina con la quale vengono presentati è un sempreverde delle loro storie. Ma anche gli dei falliscono. Combattono, cadono, a volte si rialzano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

