La bellezza va in spiaggia | da Rhode a Garnier è tendenza beach club firmato dai beauty brand più chic

Beauty in formato scenografia estiva: i grandi marchi skincare trasformano i beach club in esperienze immersive, per vacanze in spiaggia all’insegna dello stile e del benessere. Ed è subito tendenza (altamente instagrammabile). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La bellezza va in spiaggia: da Rhode a Garnier, è tendenza beach club firmato dai beauty brand più chic

In questa notizia si parla di: spiaggia - tendenza - beach - club

Costumi da bagno, inversione di tendenza in arrivo? In spiaggia mostrate più centimetri di pelle possibili adesso, perché questa potrebbe essere l'ultima estate per farlo (lo dice la moda) - Maniche lunghe, collo alto, cardigan, pantaloncini e gonne coprenti. La Miami Swim Weak, che anticipa le tendenze beachwear della bella stagione che verrà , ha decretato che in spiaggia il prossimo anno tenderemo a proteggerci dal sole anche con costumi da bagno più schermanti.

Borse estate 2025, i modelli in paglia dettano tendenza: da Giulia De Lellis a Chiara Nasti, gli abbinamenti per outfit da spiaggia chic - La borsa di paglia torna dominante tra le tendenze estate 2025? ma si scrolla di dosso il passato rustico e compie il salto di classe.

Cosa mettere in spiaggia al posto del solito pareo? Ecco cinque look facili da replicare e assolutamente di tendenza - C ome vestirsi in spiaggia, per un aperitivo o per bere un drink in riva al mare? Ecco cinque look da spiaggia semplici e di tendenza da replicare, per non indossare sempre il solito pareo.

“Papeete Beach Club”: 25 anni di musica e di estate E' uscita il 18 luglio la nuova compilation celebrativa, un progetto di Warner Music Italy Da venerdì 18 luglio nei negozi e sulle piattaforme digitali la "Papeete Beach Compilation – 25th Anniversary", una rac Vai su Facebook

La bellezza va in spiaggia: da Rhode a Garnier, è tendenza beach club firmato dai beauty brand più chic; Beach club, ecco i 10 trend che cambiano la ristorazione in spiaggia; Kora, il primo beach club di Milano.

La Dogana Capalbio: la doppia anima gourmet nel beach club che ridefinisce l’estate toscana - La recensione dei due ristoranti e dei servizi del Beach Club La Dogana Capalbio, il progetto toscano dalle tante anime firmato Enoteca La Torre Group. gazzettadelgusto.it scrive

Le Carillon Beach Club, il lusso a Portofino firmato Dolce&Gabbana: dalla spiaggia al ristorante, i prezzi per una giornata da sogno - L’estate 2025 segna il ritorno per il secondo anno consecutivo dell’inconfondibile firma di Dolce&Gabbana nel beach club Le Carillon di Portofino. Da leggo.it