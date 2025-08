La bellezza di Merano | passeggiando nel 2025 per il centro storico…

Merano location straordinaria in cui la straordinaria bellezza si fa materia, tra fantastici giardini, artigianato di alto livello e la poesia dell’autunno. Ci sono luoghi che meritano di essere raccontati. E a nostro avviso Merano è uno di questi. Luoghi magici e affascinanti che non si visitano soltanto: si respirano, si toccano. E nel contempo si portano dentro. Nel cuore dello splendido Alto Adige, tra vette che incorniciate d’azzurro e una cittĂ dove il tempo sembra scorrere piĂą lento, Merano accoglie tutti con un’eleganza che profuma di tradizione e creativitĂ . Qui, ogni angolo racconta una storia. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - La bellezza di Merano: passeggiando nel 2025 per il centro storico…

Al via la 4a edizione dell'Audio-Visual Producers Summit! La nuova edizione del vertice dell'audiovisivo avrà luogo dal 21 al 23 luglio a Merano. L'AVPSummit è un evento dedicato all'industria italiana e internazionale, che riunisce i rappresentanti di alcune

Torna il Merano Flower Festival, dal 24 al 27 aprile; 7 cose da non perdere a Merano in primavera; Cosa fare a Merano in un weekend d’autunno: 12 idee per una fuga slow in Alto Adige.