La banca d’affari Usa Goldman Sachs si lancia sui gelati

Roma, 1 ago. (askanews) – Goldman Sachs si appresta a lanciarsi in una operazione multimiliardaria con cui affiancherebbe il fondo francese Pai nel controllo di Froneri, joint-venture paritetica con il gigante svizzero NestlĂ© che detiene una molteplicitĂ di marchi di gelato, molto diffusi anche in Italia. Lo riporta il Financial Times, citando fonti anonime a conoscenza dell’operazione. Secondo il quotidiano un accordo potrebbe essere firmato giĂ a settembre. L’operazione valuterebbe Froneri 15 miliardi di euro debito incluso. NestlĂ© manterrebbe la sua quota mentre Pai verrebbe affiancata dalla banca Usa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it