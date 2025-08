Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio in via Montalese a Maliseti quando una donna, 41 anni, italiana, ha lanciato dalla finestra del suo appartamento (al civico 462) un asciugamano bianco. Sopra c’era scritto: "Mi ha ferito, chiamate la polizia". Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni vicini di casa che, preoccupati, hanno subito allertato le forze dell’ordine e le ambulanze. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fatto accesso alla casa dove la coppia, lui ha 45 anni ed è pratese, vive da tempo. L’uomo era disteso a terra con una ferita alla gola, la donna era rinchiusa in camera da letto, anche lei ferita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La accoltella dopo la lite. Lei lancia asciugamano dalla finestra: "Aiutatemi"