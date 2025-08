Un luglio decisamente intenso è alle spalle, ed ora agosto, almeno nella sua prima parte, si preannuncia più guardingo e di attesa. È arrivato oggi a Termini il buon Ghilardi, il rinforzo di cui la Roma aveva bisogno per rimpolpare una difesa orfana di Hummels e Nelsson, ma proprio tale reparto è destinato ad avere gli occhi puntati addosso per tutto il resto del mese. Anzitutto in uscita, viste le posizioni traballanti di Kumbulla ed Hermoso, due giocatori il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Stando a Il Tempo, entrambi sono sul mercato, per motivi e situazioni diverse. Kumbulla non adatto a Gasperini, per Hermoso pesa l’ingaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Kumbulla fuori dai piani, anche Hermoso non è al sicuro: la Roma attende offerte