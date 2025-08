Koopmeiners Juve ora vuole riprendersi tutto! Tudor lo aspetta per il riscatto | un nuovo ruolo per diventare una colonna della squadra

Koopmeiners Juve, rilancio necessario: Tudor lo aspetta per il riscatto dopo un anno difficile. Svelato il piano del club. La seconda stagione di Teun Koopmeiners alla Juventus sarĂ decisiva. Dopo un’annata ampiamente al di sotto delle aspettative, il centrocampista olandese è pronto a prendersi la rivincita, con l’obiettivo di riconquistare spazio, credibilitĂ e leadership all’interno del gruppo. Nonostante le 44 presenze complessive, i soli 5 gol e 3 assist rappresentano un bottino modesto rispetto all’investimento compiuto un anno fa dalla Vecchia Signora, che lo acquistò per 60,7 milioni di euro bonus inclusi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, ora vuole riprendersi tutto! Tudor lo aspetta per il riscatto: un nuovo ruolo per diventare una colonna della squadra

DREAM TEADOR JUVE Igor Tudor spera che il mercato della Juventus si sia stappato con lo scambio tra Alberto Costa e Joao Mario con il Porto. Ma intanto ha giĂ in mente la formazione con cui vorrebbe affrontare il campionato e dare l'assalto allo scudet Vai su Facebook

Jugovic a Gazzetta: 'Hjulmand? Punterei su Koopmeiners. Vlahovic un caso da chiudere' - L'ex bianconero dice la sua sulla 'nuova' Juventus di Tudor, convinto che a centrocampo sia necessario innanzitutto rilanciare l'olandese. Riporta ilbianconero.com

Koopmeiners, missione rilancio: si ipotizza un 'nuovo' ruolo - A "difenderlo", oggi, è stato Vladimir Jugovic, l'uomo del rigore decisivo nella finale di Cham ... Secondo ilbianconero.com