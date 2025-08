Kolo Muani Juventus Le Parisien | Psg irritato si aspettava questo dalla trattativa con i bianconeri! L’indiscrezione dalla Francia

Kolo Muani Juventus (Le Parisien): Psg si sarebbe irritato dalla trattativa con i bianconeri, ecco perché e cosa si aspettava. La trattativa per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus vede un nuovo capitolo dettato da indiscrezioni provenienti dalla Francia. Quella che sembrava una negoziazione destinata alla fumata bianca si è trasformata in un braccio di ferro che sta irritando il Paris Saint-Germain e, soprattutto, ha attirato le ricche e temibili sirene della Premier League. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, la pista bianconera vede nuovi ostacoli ora. La rottura sulla formula: il PSG vuole solo la cessione definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus (Le Parisien): Psg irritato, si aspettava questo dalla trattativa con i bianconeri! L’indiscrezione dalla Francia

