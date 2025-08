Kolo Muani Juventus i bianconeri si sono convinti | investiranno sull’attaccante francese ma le condizioni dettate dal PSG sono esagerate! Tutti i dettagli

Kolo Muani Juventus, Madama vuole insistere sul francese! D’altro canto il PSG risponde con una richiesta molto esigente: vuole quella cifra. La Juventus continua a lavorare con il Paris Saint-Germain per cercare di portare Randal Kolo Muani a Torino, ma la trattativa è ancora in fase di definizione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il PSG ha fissato una valutazione del giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro, in modo da evitare di incorrere in una minusvalenza nel caso di una cessione. Nonostante la cifra richiesta, il calciomercato Juventus è disposta a investire sul giovane attaccante francese, ma solo con una formula che rispetti i propri equilibri finanziari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, i bianconeri si sono convinti: investiranno sull’attaccante francese, ma le condizioni dettate dal PSG sono esagerate! Tutti i dettagli

Juventus, Kolo Muani: "Se resto? Vedremo, qui sono felice" - Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, parla ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Juventus 1-1. ILLUSIONE SFUMATA - `Dobbiamo continuare a.

Kolo Muani: «Dobbiamo continuare a lavorare; futuro? Qui sono come in famiglia» - Le parole di Randal Kolo Muani, attaccante della Juve dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in trasferta contro la Lazio Randal Kolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro la Lazio.

Kolo Muani a DAZN: «Dobbiamo continuare a lavorare. Sono molto felice di essere alla Juve, è come una famiglia. Futuro? Vedremo…» - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match.

KOLO MUANI: PERICOLO PER LA JUVENTUS. ANCHE IL MANCHESTER CI PROVA ? Secondo il Daily Mail, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il francese. I Red Devils sono alla ricerca di un attaccante e potrebbero sfruttare l'occasione Rin Vai su Facebook

Juve, Comolli: "Vlahovic può partire ma non sono arrivate offerte. Kolo Muani vuole tornare" Vai su X

