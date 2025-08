Kolo Muani Juventus dalla Francia sono convinti | quel club di Premier League è forte sul francese! I prossimi giorni potrebbero essere quelli dell’offerta ufficiale Ultimissime

Kolo Muani Juventus: i media francesi non hanno alcun dubbio! L’attaccante transalpino è nel mirino di quella squadra di Premier League. Il calciomercato Juve è al lavoro per riportare a Torino Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 della nazione francese, ma la concorrenza di altri club potrebbe complicare i piani bianconeri. Il calciatore, che ha attirato l’attenzione della Vecchia Signora per le sue qualitĂ offensive, è al centro di un’intensa trattativa con il Paris Saint-Germain, club proprietario del suo cartellino. Kolo Muani Juventus, il Tottenham è pronto a fare un’offerta ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, dalla Francia sono convinti: quel club di Premier League è forte sul francese! I prossimi giorni potrebbero essere quelli dell’offerta ufficiale. Ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Randal Kolo Muani è sempre al centro dei pensieri del mercato della Juventus ma i bianconeri devono stare molto attenti all'assalto di altri club, uno in particolare Vai su Facebook

La #Juventus sta ancora lavorando per trattenere Randal #KoloMuani dal #PSG. La #Juve vuole tenerlo prolungando il prestito (con diritto di riscatto). L'attaccante vuole restare alla Juve, anche se due club di #PremierLeague sono interessati a Kolo Muani. Vai su X

Comolli: Ho parlato con Vlahovic, senza offerta resta. Kolo Muani vuole tornare; Juventus, Comolli: Kolo Muani vuole tornare, Douglas Luiz ha mancato di rispetto ai compagni. Aspettiamo la giusta offerta per Vlahovic; Juventus confident of reaching agreement with PSG for Kolo Muani.

Kolo Muani, ci siamo: le cifre e la formula che avvicinano la Juve al Psg - A Parigi sperano ancora in un'offerta irrinunciabile che faccia traballare Randal ma la volontà del giocatore è chiara e il rilancio bianconero scalda la trattativa ... Riporta gazzetta.it

Calciomercato Juve: spunta O'Riley! Kolo Muani, l'accordo probabile e l'insidia più grande - Il nome nuovo per il centrocampo bianconero e il punto sulla trattativa con il Psg per il ritorno dell'attaccante a Torino ... tuttosport.com scrive