Kolo Muani Juve | il Psg non fa sconti chiede questa cifra monstre per lasciar partire l’attaccante! Su quali tasti sta battendo ora il club bianconero

Kolo Muani Juve: il Psg non fa sconti per lasciar partire il centravanti francese. Sta chiedendo questa cifra monstre, tutti i dettagli. La trattativa per riportare Randal Kolo Muani alla Juve si fa sempre piĂą delicata. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli, la dirigenza bianconera continua a lavorare per la permanenza dell’attaccante francese, ma si scontra con la posizione rigidissima del Paris Saint-Germain, che ha fissato un prezzo altissimo per il suo cartellino. La richiesta shock: 60 milioni per il cartellino. Nonostante Randal Kolo Muani non rientri nei piani tecnici del club parigino, il PSG non ha alcuna intenzione di fare sconti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: il Psg non fa sconti, chiede questa cifra monstre per lasciar partire l’attaccante! Su quali tasti sta battendo ora il club bianconero

