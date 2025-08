Kolo Muani Juve il francese ha ribadito | vuole i bianconeri a tutti i costi ma non aspetterà in eterno…! Fissata una deadline Tutto quello che c’è da sapere

Kolo Muani Juve, il francese ha deciso! Vuole continuare la sua esperienza in bianconero, ma Madama dovrĂ sbrigarsi.L’aggiornamento. La Juventus sta concentrando tutte le sue attenzioni su Randal Kolo Muani, l’attaccante francese che ha giĂ dimostrato il suo valore durante il prestito nella scorsa stagione. Il giocatore, che ha avuto un impatto positivo con i bianconeri, ha deciso di rifiutare altre proposte per concentrarsi esclusivamente su un ritorno a Torino, dove si è trovato bene sia sul piano tecnico che umano. Come riportato da Gianni Balzarini nel suo canale YouTube, Kolo Muani ha espresso chiaramente la sua preferenza per la Juventus, preferendo questa destinazione rispetto ad altre offerte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il francese ha ribadito: vuole i bianconeri a tutti i costi, ma non aspetterĂ in eterno…! Fissata una “deadline”. Tutto quello che c’è da sapere

