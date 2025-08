Kolo Muani Juve è sempre più vicino al ritorno! Dall’assist di Comolli all’intesa col PSG | dentro all’affare per riportare il francese a Torino

Kolo Muani Juve, si accelera per il ritorno: intesa sempre piĂą vicina col PSG, resta da definire l’obbligo di riscatto. La Juve continua a muoversi con decisione sul mercato per completare il reparto offensivo a disposizione di Igor Tudor. Tra le prioritĂ figura il ritorno di Randal Kolo Muani, che ha giĂ vestito la maglia bianconera negli ultimi sei mesi in prestito e che ora spinge per tornare a Torino. Il dialogo con il Paris Saint-Germain è aperto e, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, la trattativa è entrata in una fase calda. L’intesa tra i due club non è ancora stata formalizzata, ma le sensazioni che filtrano sono positive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, è sempre piĂą vicino al ritorno! Dall’assist di Comolli all’intesa col PSG: dentro all’affare per riportare il francese a Torino

Ore calde per il futuro di Kolo Muani. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c'è l'accordo totale tra il calciatore e la Juventus per un ritorno a Torino Occhio per all'alternativa

Calciomercato, le news di oggi: Juve, primo obiettivo il ritorno di Kolo Muani. Roma, fatta per Ghilardi

