Kolo Muani alla Juve ultimi aggiornamenti sul ritorno del francese | filtra ottimismo perché… Retroscena dell’operazione

Kolo Muani alla Juve, secondo Matteo Moretto filtra ottimismo sul ritorno dell’attaccante francese in bianconero. Ecco perchĂ©. Dopo settimane di trattative complesse e di dialoghi a fuoco lento, per il calciomercato Juve filtra un grande e crescente ottimismo per il ritorno di Randal Kolo Muani. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza bianconera è ora convinta di poter chiudere l’operazione e di riportare a Torino in via definitiva l’attaccante francese, la prioritĂ assoluta per l’attacco di Igor Tudor. Le dichiarazioni di Comolli e la fiducia del club. A confermare questa sensazione positiva sono arrivate anche le dichiarazioni ufficiali del Direttore Generale Damien Comolli, che ha parlato apertamente della volontĂ del club di trattenere il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, ultimi aggiornamenti sul ritorno del francese: filtra ottimismo perché… Retroscena dell’operazione

