Koli scomparsa a 19 anni da Frosinone | arrivata dal Bangladesh si è allontanata dopo una lite in famiglia

Sono undici giorni che Koli, 19 anni, è scomparsa da Frosinone. Arrivata dal Bangladesh e da tre mesi in Italia, si è allontanata dopo una lite in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Aiutateci a ritrovare Koli”: Appello per la ragazza che si è allontanata in circostanze allarmanti il 21 luglio da #Frosinone. Il telefono risulta spento, il padre ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Qualcuno ha sue notizie? #chilhavisto [FOTO]? https://chilh Vai su X

“Aiutateci a ritrovare Koli”: Appello per la ragazza arrivata tre mesi dal Bangladesh che si è allontanata in circostanze allarmanti il 21 luglio da #Frosinone. Il suo telefono risulta spento, il padre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Qualcuno l’ha inco Vai su Facebook

