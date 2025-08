Fino a giovedì 7 agosto 2025, sull’Epic Games Store due giochi gratis indie pluripremiati: Keylocker Turn-Based Cyberpunk Action  e Pilgrims. Un’opportunitĂ imperdibile per arricchire la tua libreria digitale con titoli che uniscono creativitĂ e gameplay innovativo, normalmente valutati €17,99 (Keylocker)  e €6,99 (Pilgrims). Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perchĂ© rimarranno per sempre nella tua libreria. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Keylocker e Pilgrims: i due giochi gratis della settimana su Epic Games