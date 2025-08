Keanu Reeves ritrova i Rolex rubati nel 2023 | l' orologio di John Wick è salvo

Sei orologi rubati dalla casa di Keanu Reeves a Los Angeles nel 2003 sono stati ritrovati a Santiago del Cile e presto verranno consegnati all'FBI. Keanu Reeves può aggiungere un'altra storia incredibile alle sue vicende. A due anni di distanza dal furto avvenuto nella sua casa di Los Angeles nel 2023, sei orologi di valore sono stati ritrovati a Santiago del Cile e presto faranno ritorno nelle mani del proprietario. Tra gli orologi c'è Rolex Submariner del valore di 10.000 dollari. In totale il valore degli orologi rubati si aggira sui 125.000 dollari, come ha riferito la polizia cilena alla Associated Press (AP). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Keanu Reeves ritrova i Rolex rubati nel 2023: l'orologio di John Wick è salvo

«Ho voluto ringraziare ciascun membro della troupe con un pensiero personale». Dopo quasi due anni di attesa, Keanu Reeves è riuscito a tornare in possesso di sei dei suoi Rolex, rubati nel dicembre 2023 dalla sua casa a Hollywood Hills. La polizia cilena,

