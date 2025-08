Kate Middleton la collezione di gioielli di sua figlia vale 106.400 euro

Kate Middleton ha trasmesso a sua figlia la passione per la moda. A soli 10 anni Charlotte detta già le tendenze e soprattutto vanta un guardaroba invidiabile che comprende una collezione di gioielli, stimata in 92mila sterline, ossia circa 106.400 euro. Kate Middleton, Charlotte lascia il segno. Mentre Kate Middleton e famiglia si stanno godendo le loro vacanze, con tanto di soggiorno sullo yacht dello sceicco al largo di Cefalonia, si continua a parlare di sua figli Charlotte. La secondogenita di William e Kate è la più giovane protagonista dell’estate tra le teste coronate. Sono bastate un paio di uscite pubbliche e qualche immagine condivisa sul profilo Instagram dei Principi del Galles, per renderla la nuova attrazione del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la collezione di gioielli di sua figlia vale 106.400 euro

