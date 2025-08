Kamala Harris racconta la sua corsa presidenziale nel libro 107 Days in uscita il 23 settembre

L’ex vicepresidente Kamala Harris ha annunciato l’arrivo del suo nuovo libro, 107 Days, in uscita il 23 settembre con l’editore Simon & Schuster. Il volume ripercorre la sua breve ma intensa campagna presidenziale dello scorso anno, durata appena 107 giorni: la più breve nella storia moderna americana. Con un video pubblicato sui social, Harris ha spiegato di voler offrire uno sguardo onesto dietro le quinte di quel viaggio politico: «Ho riflettuto molto su quei giorni e ho scritto con sincerità un resoconto di ciò che ho visto, imparato e di ciò che ci servirà per andare avanti». L’annuncio arriva pochi giorni dopo la sua rinuncia a candidarsi come governatrice della California nel 2026, una mossa che alimenta le ipotesi su una possibile corsa alla Casa Bianca nel 2028. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kamala Harris racconta la sua corsa presidenziale nel libro “107 Days”, in uscita il 23 settembre

