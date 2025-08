Kamala Harris la sua disfatta contro Donald Trump diventa un libro

Il tuo nome in codice nei Servizi Segreti Ăš Pioneer. Sei la prima donna nella storia a essere eletta vicepresidente degli Stati Uniti. Il 21 luglio 2024, il tuo compagno di corsa, Joe Biden, annuncia che non continuerĂ . Le elezioni presidenziali si terranno il 5 novembre 2024. Hai 107 giorni. Cento-sette giorni. Tanto Ăš durata la campagna presidenziale di Kamala Harris, eppure tanto basta per scriverci sopra un libro. 107 Days, in uscita il 23 settembre per Simon & Schuster, promette di raccontare tutto (o quasi) di quella rapidissima parabola politica, iniziata tra mille speranze e conclusa prima ancora che gli elettori finissero di imparare lo slogan. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kamala Harris, la sua disfatta contro Donald Trump diventa un libro

