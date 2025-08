Kalimuendo Juve | l’ex obiettivo per l’attacco può arrivare comunque in Serie A È finito nel mirino di questa big ecco cosa sta accadendo

Kalimuendo Juve: l’ex obiettivo dei bianconeri può arrivare in Serie A, c’è questa big che cerca l’attaccante del Rennes. Ecco le novità . Il calciomercato Milan si arricchisce di un nuovo, importante obiettivo per l’attacco. Mentre si lavora su piste complesse, la dirigenza rossonera, su indicazione del DS Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, avrebbe messo nel mirino un giovane talento dalla Ligue 1. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome caldo è quello di Arnaud Kalimuendo, promettente centravanti classe 2002 di proprietà del Rennes. L’identikit di Kalimuendo: un bomber dal futuro assicurato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalimuendo Juve: l’ex obiettivo per l’attacco può arrivare comunque in Serie A. È finito nel mirino di questa big, ecco cosa sta accadendo

In questa notizia si parla di: obiettivo - juve - attacco - arrivare

David Juve: retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano, è un nome per l’estate. Ultime - di Redazione JuventusNews24 David Juve: tentativo da parte di un altro club italiano per l’obiettivo bianconero in attacco.

Osimhen Juve: è lui il primo obiettivo per l’estate. Giuntoli prepara il piano per il super colpo in attacco, ultimissimi dettagli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve: è lui il principale obiettivo per l’estate. Giuntoli ha un piano in mente per il super colpo in attacco, tutti i dettagli.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - di Redazione JuventusNews24 Ederson Juve, la trattativa per approdare in bianconero è più viva che mai! L’Atalanta ha messo nel mirino tre sostituti: i nomi.

Il #Milan piomba su un ex obiettivo della #Juve ? È il nome nuovo per l’attacco di Allegri Vai su X

Kolo Muani, ci siamo: le cifre e la formula che avvicinano la Juve al Psg La Juventus vede più vicino il traguardo per il ritorno di Randal Kolo Muani, da tempo il primo nome per completare l’attacco. Merito dei nuovi contatti con il Paris Saint Germain. Vai su Facebook

Juve, oltre i soliti nomi: quattro idee per il nuovo bomber; Chi è Emanuel Emegha, l'attaccante che piace alla Juve: da ex portiere a nuovo obiettivo di mercato; Juve, per l'attacco spunta un nuovo obiettivo: nel mirino Demirovic dello Stoccarda.

LE TRATTATIVE. Juve, attacco da costruire intorno a David. Kolo Muani e Nunez: strade in salita - Jonathan David (nella foto) è la stella designata di questa nuova Juve. Lo riporta msn.com

O'Riley, chi è l'obiettivo Juve già corteggiato da Roma, Atalanta e Napoli - Il centrocampista danese può rappresentare un'idea per il post Douglas Luiz, Comolli ci pensa e sonda il Brighton ... tuttosport.com scrive