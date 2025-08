Una nuova, sconvolgente verit√† arriver√† nei prossimi episodi della soap La forza di una donna. Nel corso dei prossimi episodi infatti, Bahar scoprir√† che Hatice non √® la sua vera madre biologica. Questa sconcertante scoperta innescher√† nuove dinamiche che non faranno che aumentare le tensioni con la sorellastra Sirin. Anticipazioni turche La forza di una donna: i sospetti di Jale. La storyline prender√† il via nel momento in cui le condizioni di salute di Bahar Cesmeli peggioreranno notevolmente, portando la dottoressa Jale a ricoverarla in attesa del trapianto di midollo osseo. Inizier√† cos√¨ la ricerca di un donatore compatibile e ‚Äď come sempre accade ‚Äď i primi ‚Äúcandidati‚ÄĚ saranno Hatice ed Enver. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Kadin, La forza di una donna, anticipazioni turche: Hatice non è la vera madre di Bahar