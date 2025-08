K-pop e musica globale si fondono in KPOPPED il nuovo show Apple TV+ firmato PSY e Megan Thee Stallion

Apple TV+ mette sul piatto qualcosa che nel panorama dell’intrattenimento musicale non si era mai visto: otto episodi di pura contaminazione sonora, in cui le hit piĂą iconiche della musica occidentale si mescolano alla potenza scenica del K-pop. Lo show, battezzato “KPOPPED”, promette di cambiare per sempre il concetto di collaborazione internazionale, trasformando la competizione in uno spettacolo da palco mondiale. La regia è ambiziosa: PSY, l’uomo che ha reso virale il K-pop prima ancora che il termine diventasse globale, e Megan Thee Stallion, regina dell’hip hop e produttrice esecutiva del programma, guidano una serie di performance che sembrano pensate per mandare in tilt internet episodio dopo episodio. 🔗 Leggi su Panorama.it

