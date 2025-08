Juventus Women Zurigo LIVE | ufficiali le formazioni del match ecco il primo 11 della stagione di Canzi – VIDEO

Juventus Women Zurigo, sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match. La Juventus Women di Max Canzi inizia la propria stagione con l’amichevole contro lo Zurigo all’ Allianz Training Center  di Vinovo. Si attendono le prime indicazioni dopo i primi giorni di allenamento. segue LIVE il match. Juventus Women Zurigo 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18 Migliore in campo Juventus Women: a fine partita. Juventus Women Zurigo 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Women (3-4-1-2): De Jong; Bertero, Calligaris, Harviken; Thomas, Rosucci, Pavan, Carbonell; Libran; Lehmann, Vangsgaard. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Zurigo LIVE: ufficiali le formazioni del match, ecco il primo 11 della stagione di Canzi – VIDEO

