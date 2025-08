Juventus Women Zurigo 2-0 LIVE | ottime le bianconere in ripartenza grandissimo raddoppio di Lehmann – VIDEO

Juventus Women Zurigo, sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match. (Marco Baridon, inviato all’Allianz Training Center) – La Juventus Women di Max Canzi inizia la propria stagione con l’amichevole contro lo Zurigo all’ Allianz Training Center  di Vinovo. Si attendono le prime indicazioni dopo i primi giorni di allenamento. segue LIVE il match. Juventus Women Zurigo 2-0: sintesi e moviola. 1? Inizia il primo match della stagione della Juventus Women 2? Traversa clamorosa di Vangsgaard – Tiro da fuori area che scende all’improvviso: solo la traversa nega il vantaggio alle bianconere 8? Vangsgaard imbeccata da Lehmann in fuorigioco – Bella palla di Carbonell per vie centrali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Zurigo 2-0 LIVE: ottime le bianconere in ripartenza, grandissimo raddoppio di Lehmann – VIDEO

In questa notizia si parla di: juventus - women - zurigo - ottime

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Nuovo sponsor Juve: sarĂ anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto - di Redazione JuventusNews24 Nuovo sponsor Juve: sarĂ presente anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Ecco il comunicato ufficiale.

Women | Il 1° agosto, alle ore 18:00, la prima amichevole della stagione con lo Zurigo ? Dove vederla Vai su X

Ad agosto 2025 Milano diventa l’epicentro del calcio femminile per club, con una nuova edizione di The Women’s Cup Le date e il programma completo Vai su Facebook

Amichevole | Juventus Women-Zurigo, le formazioni; Amichevole Women | Juventus-Zurigo, dove vederla; Amichevole Women | Juventus-Zurigo, dove vederla.

Juventus Women Zurigo LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match amichevole - Juventus Women Zurigo, sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match La Juventus Women di Max Canzi inizia la propria stagione con l’amichevole contro lo Zurigo all’Allianz Training ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus Women-Zurigo, ecco dove sarà visibile la prima amichevole delle bianconere - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la sfida amichevole tra le Women e lo Zurigo: "La prima uscita della pre season ... Lo riporta tuttojuve.com