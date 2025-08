Juventus Women presente anche Chiellini a Vinovo per osservare la prima gara stagionale delle bianconere! La FOTO con Braghin e Mazzetta

Juventus Women, presente anche Chiellini a Vinovo: la FOTO con il dirigente bianconero insieme a Braghin. Un segnale forte, chiaro e non casuale. In occasione della prima amichevole stagionale, giocata a Vinovo tra la Juventus Women e le svizzere dello Zurigo, non è passata inosservata la presenza di Giorgio Chiellini. L’ex capitano bianconero, oggi dirigente del club e figura centrale in vista della nuova stagione, ha voluto assistere in prima persona al debutto estivo della formazione allenata da Max Canzi. Assieme a lui, sugli spalti del centro sportivo, c’erano anche Braghin, Women’s Teams Director, e Mazzetta, Deputy Women’s Football Director. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

