Juventus Women ecco quando sarà l’esordio in Serie A contro il Parma! Ufficiali data orario e un’importante novità sullo stadio in cui si giocherà il match

Juventus Women, ecco quando sarĂ l’esordio in Serie A contro il Parma: tutto quello che c’è da sapere. Di seguito il comunicato della FIGC con tutto quello che c’è da sapere sull’inizio della prossima Serie A femminile con la Juventus Women protagonista. Agosto è il mese in cui nasce la Serie A Women’s Cup, e da oggi le 12 protagoniste e tutti i tifosi conoscono il programma della prima giornata della fase a gironi. La prima edizione della Serie A Women’s Cup si aprirĂ venerdì 22 agosto alle 18.30 con Genoa-Inter e Ternana Women-Roma, partite anticipate al venerdì visti gli impegni in UEFA Women’s Champions League di nerazzurre e giallorosse nella settimana successiva; alle 20. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, ecco quando sarĂ l’esordio in Serie A contro il Parma! Ufficiali, data, orario e un’importante novitĂ sullo stadio in cui si giocherĂ il match

