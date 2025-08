Juventus Women ecco i numeri di maglia per la nuova stagione! Le indicazioni dall’amichevole contro lo Zurigo | confermata la 9 a Beccari e Carbonell…

Juventus Women, ecco i numeri di maglia per la nuova stagione: tutti i dettagli dalla prima uscita stagionale. Con l'annuncio delle formazioni ufficiali di Juventus Women Zurigo, il club ha ufficializzato la numerazione per l'annata 20252026. E tra i nuovi numeri spicca un passaggio di testimone importante: Beccari ha preso la maglia numero 9, ereditandola da Sofia Cantore dopo il suo addio. Una notizia anticipata da , che trova oggi conferma nella lista diffusa dalla società bianconera. Un altro dettaglio interessante riguarda la neo-arrivata Carbonell, che ha scelto il numero 3. L'estate bianconera ha portato diversi cambiamenti anche nei numeri di maglia, tra conferme, eredità importanti e nuovi inizi.

