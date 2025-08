Juventus Women doppietta e poi l’infortunio | la prima gara stagione di Lehmann finisce dopo 40? Le condizioni cosa è successo e il VIDEO della grandissima rete

Juventus Women, doppietta e poi l’infortunio: le condizioni dell’attaccante svizzera uscita prima della prima frazione. Un pomeriggio tra luci e ombre per Alisha Lehmann, una delle protagoniste del primo match amichevole della Juventus Women. L’attaccante svizzera è stata assoluta protagonista dell’amichevole di Vinovo contro lo Zurigo, firmando una doppietta nei primi 45 minuti di gioco. Accelerazioni, conclusioni precise e l’intesa con le compagne giĂ in crescita: l’ex Aston Villa ha mostrato qualitĂ da leader, confermando le buone impressioni delle prime settimane di ritiro. Una grande rete e poi la sua classica esultanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, doppietta e poi l’infortunio: la prima gara stagione di Lehmann finisce dopo 40?. Le condizioni, cosa è successo e il VIDEO della grandissima rete

