Juventus Vlahovic verso il Milan dopo l’addio di Allegri

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus un anno dopo l’addio di Allegri, con il Milan come destinazione plausibile. Secondo Calciomercato.com, i rossoneri cercano un centravanti per sostituire Giroud, e Vlahovic, in scadenza nel 2026, rappresenta un’opportunità. La Juventus valuta offerte per evitare una minusvalenza, con il cartellino stimato intorno ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic verso il Milan, dopo l’addio di Allegri

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: sempre più probabile l’addio a fine stagione? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: importanti aggiornamenti sulle mosse del club.

Lazio Juventus, Jugovic: «É la sfida tra Zaccagni e Thuram, sono loro che possono deciderla. Vlahovic doveva fare la differenza, sul suo futuro penso questo» - Lazio Juventus, Jugovic: «É la sfida tra Zaccagni e Thuram, sono loro che possono deciderla. Vlahovic doveva fare la differenza, sul suo futuro penso questo» Vladimir Jugovic ha giocato in entrambe le squadre che stasera daranno vita a uno “spareggio” che vale il quarto posto: Lazio e Juventus.

Juventus: un anno dopo l'addio, Allegri (e il Milan) è la soluzione per Vlahovic - L'analisi sull'addio di Vlahovic alla Juventus e su come il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, sia l'unico compatibile per non far perdere valore al giocatore. Lo riporta calciomercato.com

Juventus, Pedullà: ‘Nuovi contatti col Milan per Vlahovic, rossoneri priorità per Dusan’ - Tuttavia, nonostante l’interesse e i contatti, si è ancora lontani da una fumata bianca. Riporta it.blastingnews.com