Juventus Under 17 ufficiale la cessione di Bruno al Modena a titolo definitivo | il comunicato con tutti i dettagli

Juventus Under 17, ufficiale la cessione di Bruno al Modena: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante classe 2009. Il Verona continua a lavorare in ottica futura e piazza un altro colpo per la sua Primavera: Giovanni Bruno, attaccante esterno classe 2009, è ufficialmente un nuovo rinforzo della formazione di Paolo Mandelli per la stagione 202526. Cresciuto nella Segato Calcio, uno dei migliori vivai del Sud Italia e oggi affiliato alla Juventus Academy, il giovane talento calabrese è stato prelevato proprio dalla Juventus Under 17, dove ha militato per due stagioni mettendosi in mostra a livello nazionale e federale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

