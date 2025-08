Juventus si avvicina Kolo Muani | contatti con il Psg per chiudere

(Adnkronos) – La Juventus si avvicina a Randal Kolo Muani. Il club bianconero, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, venerdì 1 agosto, avrebbe intensificato i contatti per l'attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain, arrivato in prestito a Torino lo scorso gennaio. Proprio le prestazioni sfoggiate da Kolo Muani nei suoi sei mesi in . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

