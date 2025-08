Juventus-Reggiana il 2 agosto prima amichevole dei bianconeri | formazioni dove vederla

La Juventus scende in campo domani, sabato 2 agosto, per la prima amichevole prestagionale contro la Reggiana. Il match che attende la squadra di Igor Tudor sarà anche l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e per testare la condizione dei giocatori più attesi. Orario e dove vederla in tv. Oggi, alla vigilia della partita e della successiva partenza per Herzogenaurach, la squadra guidata da Igor Tudor ha svolto una sola seduta di allenamento, al mattino. Prima in palestra, dove il gruppo ha lavorato sulla forza, e poi in campo, per concentrarsi sulla tattica, proprio in vista dell’amichevole di domani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus-Reggiana, il 2 agosto prima amichevole dei bianconeri: formazioni, dove vederla

Inizia a delinearsi il calendario del pre-stagione della Juve La prima sfida sarà il 2 agosto contro la Reggiana. Si terrà presso il training center a porte chiuse, ma con la possibilità di vederla in diretta su Dazn #Juventus #JuventusReggiana Vai su X

Tudor inizierà con una serie di allenamenti doppi, prima della partenza per il ritiro in Germania. Il primo test il 2 agosto a porte chiuse con la Reggiana ? Vai su Facebook

Juventus-Reggiana, dove vedere l'amichevole in tv e streaming - I bianconeri, che si sono radunati nei giorni scorsi alla Continassa per iniziare la preparazione, affronteranno sabato 2 agosto alle 11 al Training Cen ... Secondo today.it

