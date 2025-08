Juventus possibilie addio di Luiz

Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, potrebbe possibilmente salutare la squadra e Torino dopo un solo anno. Il Nottingham Forest preme per acquistarlo, offrendo circa 30 milioni di euro. La somma attira l’attenzione della dirigenza bianconera, che riflette sulla cessione. Luiz, arrivato dall’Aston Villa nel 2024, non ha pienamente convinto i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, possibilie addio di Luiz

In questa notizia si parla di: juventus - possibilie - addio - luiz

#Tuttosport - #DouglasLuiz dalla #Juve a testa bassa: le scuse e l'addio a una sola condizione, ovvero cessione a titolo definitivo. Pagherà una multa vicina a 100 mila euro! "Non c’è stato tempo, ieri, per indagare le sfumature dello stato d’animo di Dougl Vai su Facebook

#DouglasLuiz verso l’addio Possibile testa a testa Vai su X

Douglas Luiz dalla Juve a testa bassa: le scuse e l'addio a una sola condizione; Kolo Muani, la Juve apre al prestito con obbligo. Hjulmand per il centrocampo ma prima l'addio a Douglas Luiz; Juve: stretta per Kolo Muani, Hjulmand per il centrocampo ma prima l'addio a Douglas Luiz.

Tonali Juve, è lui il super colpo su cui vorrebbe puntare la Vecchia Signora in caso di addio a quel giocatore! Quanto c’è di vero? - Tonali Juve, il giovane mediano del Newcastle è un obiettivo: il suo arrivo dipende da quella cessione, tutta la verità! Lo riporta juventusnews24.com

Douglas Luiz sblocca la Juve, l’accordo sfiora i 40 milioni - Douglas Luiz sblocca la Juventus: l'accordo sfiora i 40 milioni di euro. Lo riporta juvelive.it