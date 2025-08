Juventus occhi su Matt O’Riley

: il talento di Brighton per il centrocampo di Tudor La Juventus punta a rinforzare il centrocampo e, secondo Sportmediaset, Matt O’Riley, talento danese del Brighton, è il nuovo obiettivo di mercato. Il 24enne, offerto a diversi club di Serie A come Atalanta, Roma e Napoli, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi su Matt O’Riley

In questa notizia si parla di: juventus - occhi - matt - riley

Mercato Juventus, occhi puntati su quel centrocampista! I dirigenti bianconeri monitorano il calciatore, ma su di lui c’è “fila”. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, i bianconeri vogliono quel centrocampista! La società lo monitora, ma la concorrenza è tanta.

Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote - In prospettiva futura la Juventus, a prescindere da quello che avrà da dire ancora questo campionato, mette nel mirino un colpo interessante dall’Arsenal.

Calciomercato Juventus, scout bianconeri già stregati da quel 19enne! Occhi puntati in Spagna - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, scout bianconeri già stregati da quel 19enne! Occhi puntati sul campionato spagnolo: tutti gli aggiornamenti.

Interesse della Juventus per Matt O’Riley, centrocampista del Brighton. Si potrebbe intavolare una trattativa nel caso di addio da parte di Douglas Luiz. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Vai su Facebook

Juventus, nuova pista per il centrocampo: interesse per O'Riley; Calciomercato, le notizie dell’1 agosto 2025; Calciomercato, la Juventus si unisce all'asta per O'Riley del Brighton.

Juventus, occhi su O’Riley per il centrocampo - Juventus valuta O'Riley del Brighton per il centrocampo: il danese può diventare un obiettivo concreto in caso di cessione di Douglas Luiz. Lo riporta europacalcio.it

Juventus, occhi su O'Riley: il danese del Brighton nel mirino bianconero - I bianconeri ci pensano, ma tutto passa dalle uscite: Douglas Luiz il primo nome in bilico. Da it.blastingnews.com