Juventus nuovo nome per il centrocampo | arriva dalla Premier

Un nuovo nome è accostato alla Juventus per migliorare il centrocampo, di seguito riportate le ultime novitĂ . La Juventus lavora senza sosta sul mercato sia in entrata che in uscita con l’obiettivo di migliorare la rosa e renderla ancora piĂą competitiva in vista della prossima stagione. La societĂ bianconera, quindi, studia le migliori mosse per trovare i giusti nomi ed è alla ricerca di rinforzi, soprattutto guarda al centrocampo. Juventus, occhi puntati su O’Riley. Per migliorare il centrocampo, spunta una nuova pista per i bianconeri nelle scorse ore. Secondo quanto riportato da Sky la Vecchia Signora ha messo gli occhi su Matt O’Riley, centrocampista del Brighton classe 2000. 🔗 Leggi su Sportface.it