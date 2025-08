Juventus nuova idea per il centrocampo | chi è il nome che intriga Tudor

La squadra bianconera continua nella caccia ai rinforzi in vista della nuova stagione: serve un colpo a centrocampo e Tudor ha individuato un nuovo profilo (Ansa Foto) – SerieAnews Una squadra come la Juventus, con ambizioni sempre altissime, non può permettersi di rimanere ferma. Soprattutto adesso, con Igor Tudor al comando e idee molto chiare in mente: serve un innesto per reparto. E proprio a centrocampo, dove il nodo Douglas Luiz sta ancora pesando sull’equilibrio della rosa, i bianconeri si stanno muovendo con attenzione. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juventus, nuova idea per il centrocampo: chi è il nome che intriga Tudor

In questa notizia si parla di: centrocampo - tudor - juventus - idea

Ultimissime Juve LIVE: le prime idee di Tudor in vista della Lazio, bianconeri al lavoro per il centrocampo e l’attacco del futuro - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Locatelli in difesa o a centrocampo in Juve Udinese? Sciolto il nodo, Tudor lo schiererà in quella posizione all’Allianz Stadium. La decisione - di Redazione JuventusNews24 Locatelli in difesa o a centrocampo in Juve Udinese? Ecco dove lo schiererà Igor Tudor per il match all’Allianz Stadium.

Probabili formazioni Al-Ain Juve: Tudor stravolge la difesa e modifica centrocampo e attacco! Tutte le novità all’antivigilia del match - di Redazione JuventusNews24 Probabili formazioni Al-Ain Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per i primi novanta minuti di questo Mondiale per Club.

Juventus, l’ultima idea di mercato è Xhaka: sarebbe il colpo giusto? La Juventus vuole ricostruire il motore della squadra di Igor Tudor e pensa a Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, già nel mirino del Milan nelle scorse settimane. La rivoluzione del centr Vai su Facebook

Rispunta l’idea #Amrabat Il prezzo del marocchino Vai su X

Fortissimo, mi dà tutto: chi è Rongier, il pupillo di Tudor ultima idea Juve; Juve, la lista di Comolli per il centrocampo: l'ultima idea è Xhaka, poi Bissouma e...; Calciomercato Juventus: idea Xhaka e Hjulmand a centrocampo, Hancko per la difesa.

Tudor vuole due rinforzi a centrocampo, uno può essere l’azzurro grazie al sacrificio dell’americano in scadenza - Tudor vuole due rinforzi a centrocampo, uno può essere l’azzurro grazie al sacrificio dell’americano in scadenza ... Secondo gazzetta.it

Amrabat Juventus (Gazzetta), torna di moda questa idea per il centrocampo bianconero? Piace moltissimo a Tudor: costo e dettagli - Piace moltissimo a Tudor: costo e dettagli La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare ... Lo riporta juventusnews24.com