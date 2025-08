Juventus Next Gen i bianconeri spingono forte su Okoro! Intanto il derby d’Italia con l’Inter diventa un triello | si inseriscono anche due squadre di Serie B

Juventus Next Gen, Okoro è un gioieillino apprezzato anche in cadetteria: quelle due squadre di Serie B sfidano i bianconeri e l’Inter Under 23. Il mercato delle serie minori entra sempre piĂą nel vivo: sono numerosi i giovani talenti pronti a spiccare il volo. Uno dei protagonisti di questa fase è Alvin Okoro, attaccante di proprietĂ del Venezia che ha impressionato durante la sua stagione in prestito alla Vis Pesaro in Serie C. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate e hanno suscitato l’interesse di diversi club, sia in Serie C che in Serie B. Juventus Next Gen, la Seconda Squadra bianconera sfida l’Inter Under 23. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i bianconeri spingono forte su Okoro! Intanto il derby d’Italia con l’Inter diventa un “triello”: si inseriscono anche due squadre di Serie B

Vukovic e Okoro brillano nella vittoria contro il Rimini - Vukovic 6.5: Sicuro, amministra l’area anche quando si tratta di usare i piedi. Non può nulla sulla sassata di Langella.

Sfida al Pescara: Stellone punta su Pucciarelli, Paganini e Okoro per l'impresa - "Nel calcio tutto è possibile. Farne tre al Pescara sarà difficilissimo ma noi ci proveremo. Potremo disporre di giocatori importanti come Pucciarelli, Paganini e Okoro, squalificati all’andata.

Vis Pesaro: l'uscita di Okoro segna la fine dell'avventura playoff contro il Pescara - Non si poteva fare di più. Lo si è capito quando la sorte ha tolto a Stellone il giocatore che con i suoi gol aveva trascinato la squadra fino ai quarti playoff.

