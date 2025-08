Juventus-Kolo Muani trattativa calda | c’è l’accordo sulla formula si attende il via libera

La Juventus accelera per Randal Kolo Muani. Nonostante la concorrenza inglese, in particolare quella del Tottenham, il club bianconero guarda con crescente fiducia alla possibilità di riportare a Torino l’attaccante francese. I contatti con il Paris Saint-Germain si sono intensificati negli ultimi giorni, e le parti sono ormai vicine a un’intesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa ha subito un’accelerazione significativa grazie alla disponibilità del PSG a scendere a circa 50 milioni di euro come valutazione complessiva del giocatore. La Juventus, dal canto suo, ha rilanciato più volte e non è più lontana dalla cifra richiesta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Kolo Muani, trattativa calda: c’è l’accordo sulla formula, si attende il via libera

In questa notizia si parla di: juventus - kolo - muani - trattativa

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - I bianconeri hanno condiviso un video ufficiale sulle proprie pagine, fornendo un indizio di mercato molto chiaro sui due attaccanti Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani (LaPresse) – SerieANews.

Juventus, Kolo Muani: "Se resto? Vedremo, qui sono felice" - Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, parla ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Juventus 1-1. ILLUSIONE SFUMATA - `Dobbiamo continuare a.

Pagelle Lazio-Juventus 1-1: Vecino risponde a Kolo Muani, promosso Alberto Costa - Un gol di Vecino al 96’ fissa sull’1-1 il punteggio dello scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus.

La Juventus non ha dubbi: vuole Kolo Muani Nei prossimi giorni si attenderanno nuovi contatti tra Juventus e PSG per cercare di definire la trattativa #Juventus #SpazioJ #KoloMuani Vai su X

Hojlund resta l’alternativa a Kolo Muani La trattativa con il PSG sta prendendo una brutta piega per la Juventus, con i francesi che non aprono al prestito: il sostituto da tempo monitorato dai bianconeri è Hojlund, che potrebbe arrivare qualora saltasse l’oper Vai su Facebook

Kolo Muani: trattativa con la Juventus arenata, Psg irritato e Tottenham in agguato; Calciomercato Juve: spunta O'Riley! Kolo Muani, l'accordo probabile e l'insidia più grande; Kolo Muani più vicino alla Juventus, la nuova offerta al PSG: formula e cifra dell'operazione.

Juventus, Kolo Muani si avvicina: la strategia dei bianconeri col PSG sta sbloccando la trattativa - Juve, pressing sul Psg per raggiungere l'accordo per Kolo Muani: la strategia di Comolli per arrivare alla fumata bianca, la gestione Vlahovic e i casi al limite. Si legge su sport.virgilio.it

Dove giocherà Kolo Muani? La Juventus non affonda, i club inglesi interessati aumentano - Il Tottenham si unisce al Manchester United nel monitorare il futuro incerto di Kolo Muani, con le trattative con la Juventus che si trascinano da tempo. Secondo goal.com