Juventus il martello di Tudor forgia una nuova era

Igor Tudor sta trasformando la Juventus con un approccio energico e determinato. Il tecnico croato Tudor, confermato fino al 2027, guida allenamenti intensi, puntando su disciplina e dinamismo. Il 3-4-2-1 esalta le qualitĂ dei giocatori, con Teun Koopmeiners che aggiunge classe al centrocampo. La squadra risponde con impegno, mostrando progressi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il martello di Tudor forgia una nuova era

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - martello - forgia

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farĂ un tentativo per Conte (Di Marzio) - A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle strategia di mercato e societarie della Juventus. Per Di Marzio Giuntoli rimarrĂ nel club, mentre la Juventus farĂ comunque un tentativo per Conte.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L`amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha rilasciato un`intervista ai microfoni di Sportmediaset e ha fatto il punto sul.

Tudor è soddisfatto della Juventus allenata fino ad ora? «Non sono mai contento, un allenatore deve essere così. Ma…» - di Redazione JuventusNews24 Tudor ha parlato così di quanto sia soddisfatto o meno della sua Juventus nella conferenza stampa pre Lazio.

Juventus, Tudor ha rinnovato fino al 2027 (con opzione per un anno). Le ... - Igor Tudor ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2027 con l’opzione per un’altra stagione (il 2028). Scrive sport.sky.it

Juventus, Di Gregorio: "Pensiamo a vincere il Mondiale, adesso più di ... - Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato dal ritiro bianconero negli States con La Gazzetta dello Sport. Come scrive calciomercato.com