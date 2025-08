Il mercato bianconero vive un momento di stand by, viste le mancate uscite dei giocatori che non fanno parte del progetto Le parole di Damien Comolli continuano a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti. Un intervento mirato, deciso, che messo in chiaro quelle che sono le sue intenzioni, in entrata e in uscita. Vlahovic e Allegri (IA) – Calciomercato.it Dopo gli arrivi di Jonathan David, a parametro zero, di Francisco Conceicao, acquistato a titolo definitivo dal Porto, e di Joao Mario, con Alberto Costa che è tornato in patria per vestire la maglia dei ‘Dragoes’, adesso è il momento di cedere i giocatori che non fanno più parte del progetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, è tutto nelle mani di Vlahovic. Bloccato un difensore | ESCLUSIVO