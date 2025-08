Juve Reggiana amichevole streaming LIVE e diretta tv | dove vederla

, con la sfida valida per il primo test estivo dei bianconeri. Finisce il tempo della teoria, inizia quello della pratica. Domani, sabato 2 agosto, si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione della Juve con la prima amichevole estiva. Alle ore 11:00, i bianconeri di Igor Tudor affronteranno la Reggiana al Training Center della Continassa in un test che fornirĂ le prime, importanti indicazioni sul nuovo corso tecnico, con un’enorme attesa per i debutti e per un rientro che vale oro. Il match sarĂ visibile in diretta TV e streaming su DAZN per l’Italia e su Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Reggiana amichevole streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

