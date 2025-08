Juve-PSG Accordo Vicino per Kolo Muani | Le Cifre e la Formula

La Juventus è sempre più vicina a riportare a Torino Randal Kolo Muani, prima scelta per rinforzare l’attacco. I contatti con il Paris Saint-Germain sono continui e le due società si stanno avvicinando su cifre e formula dell’accordo. Dettagli della Trattativa. I francesi hanno abbassato la loro richiesta a circa 50 milioni di euro. I bianconeri stanno lavorando su una formula di prestito con obbligo di riscatto a condizioni quasi scontate. La fiducia della Juventus è alta, alimentata dagli ottimi rapporti tra i club e dalla ferma volontà di Kolo Muani di tornare a vestire la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Juve-PSG, Accordo Vicino per Kolo Muani: Le Cifre e la Formula

Kolo Muani Juve: contatti in corso con il Psg, si cerca un accordo per farlo rimanere a Torino. Ma con quale formula? I dettagli della possibile nuova operazione

