Juve lavoro ed empatia | da Motta a Tudor cosa è cambiato in un anno

Parte atletica e lavoro di fondo o palestra al mattino, sul campo col pallone (con focus particolare su gestione del possesso e costruzione) nel pomeriggio. Il tecnico croato partecipa molto e non lesina incitamenti, nemmeno il contatto fisico con i suoi giocatori: una svolta radicale rispetto al ben più freddo Thiago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, lavoro ed empatia: da Motta a Tudor, cosa è cambiato in un anno

Chiellini Juve, l’ex capitano avrà un ruolo cruciale: dal ruolo in Federcalcio al lavoro a stretto contatto con Giuntoli. Definito il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Chiellini Juve, l’ex capitano avrà un ruolo cruciale: tutti i dettagli sul futuro in bianconero dell’ex capitano.

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica: il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica. Report del club bianconero a due giorni dalla sfida contro l’Udinese.

Infortunio Gatti, ancora lavoro differenziato a due giorni da Lazio Juve: cosa filtra sul recupero del difensore bianconero. Ultime - di Marco Baridon Infortunio Gatti: differenziato a due giorni da Lazio Juve. Le ultime sulle condizioni del difensore bianconero.

Canovi: "La Juve era da quinto posto. Il progetto Thiago Motta andata sostenuto. Su Huijsen..." - Il procuratore Dario Canovi, padre di Alessandro, agente che cura l'interesse tra gli altri anche di Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del ... Si legge su tuttojuve.com

La spina Juve si stacca così: l'obiettivo Mondiale e il ritiro come Motta - La spina Juve si stacca così: l'obiettivo Mondiale e il ritiro come Motta Dopo le mini ferie, i bianconeri avranno davanti solo 2 settimane per preparare il torneo negli Usa ... Secondo tuttosport.com