Juve continua il braccio di ferro con Weah che vuole soltanto il Marsiglia

L'esterno si è promesso a De Zerbi, Comolli lo invita a considerare altre proposte. Con i francesi il vero nodo è l'obbligo di riscatto svincolato dalla qualificazione alla Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, continua il braccio di ferro con Weah che vuole soltanto il Marsiglia

Playoff Serie B, il sogno della Juve Stabia continua: battuto il Palermo al Menti - La Juve Stabia scrive un altro pezzo di storia. La squadra di Castellammare accede per la prima volta alla semifinale dei playoff promozione di Serie B battendo per 1-0 il Palermo di Dionisi in un Romeo Menti gremito in ogni ordine di posto.

Napoli, non solo Conte: continua il forcing della Juve per Osimhen - In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sull’interessamento della Juve per Osimhen.

Juve Stabia, il sogno continua: battuta la Cremonese, Pagliuca predica umiltà - Tempo di lettura: 3 minuti Allo stadio “Romeo Menti”, la Juve Stabia ha superato la Cremonese per 2-1 nell’andata della semifinale playoff di Serie B.

